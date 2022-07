Rescue Vlissingen gaat definitief niet door, evenement vindt mogelijk nooit meer plaats

Grote teleurstelling

Tijdens het gesprek vandaag heeft het bestuur een uiterste poging gedaan de twaalfde editie van het evenement dit jaar door te laten gaan. ,,Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid”, aldus woordvoerder Dennis Castel. De organisatie beseft volgens hem dat dit voor de deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en ondernemers van Vlissingen een grote teleurstelling is. Ook vraagt hij zich af of het lukt om in de toekomst de vele vrijwilligers nog te motiveren weer zoveel tijd te stoppen in het voorbereiden van het evenement. ,,Terwijl niet duidelijk is of, wanneer, waar en hoe het kan plaatsvinden.”