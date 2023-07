Rescue strikt unieke demonstratie: Dienst Speciale Interventies komt naar Vlissingen

Na ‘beetje paniek’ bij Goes is trainer De Nooijer klaar met discussie: ‘Wil er niet te veel meer over horen’

Nog altijd is de speeldag (zaterdag of zondag) onderwerp van gesprek binnen selectie van vierdedivisionist Goes. Ook in aanloop naar het eerste oefenduel van zaterdag bij Dongen (1-6-zege). Trainer Dennis de Nooijer wil dat die discussie stopt. ,,We zullen het ermee moeten doen”, reageert hij stellig. ,,We moeten er voor zorgen dat we er staan bij de eerste competitiewedstrijd.”