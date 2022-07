Rescue geeft documenten en kaarten vrij in hoop op toch doorgaan evenement

MET VIDEO Een mooier verjaar­dags­ca­deau had Lena (105) uit Zaamslag niet kunnen wensen

ZAAMSLAG - Blijer kunnen we Lena de Pooter uit Zaamslag op haar 105e verjaardag niet maken. Ein-de-lijk erkenning. Want die geborduurde replica van De Nachtwacht in de hal van zorgcentrum De Molenhof? Die heeft zij gemaakt. En vanaf nu kan iedereen dat zien.

