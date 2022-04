Repertoire STREZZ net zo divers als samenstelling

,,Onze keus is heel divers, van Sandy Coast tot Alice Cooper, van Creedence Clearwater Revival tot Scorpions’’, zegt Angelique Geelhoed (slaggitaar, zang). Zij kreeg muziek van jongs af aan mee. ,,Mijn moeder luisterde altijd naar muziek op de radio en mijn vader was en is nog steeds muzikant, slaggitaar en zang, net als ik dus. Hij speelde destijds in de band TSE, best bekend op Schouwen-Duiveland en nu is hij nog steeds actief in de coverband ‘Knurft’.’’