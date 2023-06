Remon de Vlieger kiest voor Walcheren

Nel (81) baalt van vandalen die scooter in brand steken voor haar huis: ‘Dit is het ergste wat ik heb meegemaakt’

Het besef dat ze wel dood had kunnen zijn, komt nu pas binnen bij Nel van der Linden (81) uit Vlissingen. Zondagochtend in alle vroegte werd ze door de brandweer uit bed gehaald omdat voor haar woning aan de Paul Krugerstraat een scooter in brand stond. Ze is razend.