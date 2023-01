Rembrandt van 175 miljoen oogst bewondering in Middelburg: ‘Veel mooier dan ik had gedacht’

Wilna uit Kamperland en Gilda uit Middelburg - ‘meisjesnaam Van Damme’ - zijn dinsdagochtend in het Zeeuws Museum een van de eerste bezoekers die De vaandeldrager komen bekijken. Het veelbesproken schilderij, dat bezig is aan een tournee door Nederland, is maandag tijdens een geheim gehouden operatie overgebracht van Arnhem naar Middelburg. Het werk bevindt zich in een beveiligde en geklimatiseerde vitrinekist. Een flink aantal medewerkers was nodig om het loodzware gevaarte naar de zaal op de tweede verdieping te dragen.