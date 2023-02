Rembrandt in Middelburg: ‘Een misplaatste combinatie van historie en kunst’

Misplaatse combinatie van historie en kunst

Het tentoonstellen van De Vaandeldrager van de schilder Rembrandt in het Zeeuws Museum wordt door curator Van Werkhoven aangegrepen om zo nodig een expositie van hedendaagse spandoeken van maatschappelijke kwesties op te tuigen. Deze naar mijn mening misplaatste combinatie van historie en kunst met hedendaagse betwiste uitingen doet geen recht aan de status van het museum! En dan verschuilen achter: ,,geen mening, maar wel een platform geven” Bah!

Reinder Meijer, Middelburg

Van waterprins tot zonnekoning

Koning Willem-Alexander was de meest opvallende afwezige bij de indrukwekkende 70-jarige Nationale Herdenking van de Watersnoodramp 1953 bij het watersnoodmonument in het Zeeuwse Ouwerkerk. Als prins kreeg hij naam als ‘waterprins’. Internationaal werd hij gevraagd voor diverse functies op dit thema. Vanwege zijn koningschap nam hij in maart 2013 afscheid als voorzitter van de VN-adviesraad voor water en sprak: ,,Water is zo’n deel van mijn leven geworden, dat zal ik zeker niet meer los kunnen laten.” Voor de zoveelste keer maakt hij echter een grote inschattingsfout door weg te blijven bij deze Nationale Herdenking en de eilanden van de Nederlandse Antillen onder de zon met vrolijke zang en kleurige dans te verkiezen boven het getroffen Zeeland onder stevige wind en wolken en veel treurende mensen. De leus van onze zonnekoning moet wel zijn: ,,Ik struikel en kruip op.”

Bert Luijendijk, Krimpen aan den IJssel

Vanzelfsprekend, de Islamitische school in De Combinatie

Persoonlijk ben ik een tegenstander van het bijzonder onderwijs, juist omdat het openbare de diversiteiten in de samenleving bij en tot elkaar brengt en hier een leermiddel van maakt waardoor jongeren het anders zijn gaan begrijpen en de waarden ervan inzien. Wij leven bewust in een samenleving die er uit mag zien als een veelkleurig gebrandschilderd raam waarin elke kleur een bijdrage is aan de schoonheid van het geheel. Dit veelkleurig raam is het politieke resultaat van onze pluriforme samenleving waaraan ik mij als lid van die samenleving conformeer. Ik vind het dan ook vanzelfsprekend dat deze nieuwe school gehuisvest gaat worden in het scholengebouw de Combinatie, wat een onderlinge samenwerking en uitwisseling mogelijk maakt. Dit gegeven moet georganiseerd worden en politiek ondersteund. Ik hoop dat de wethouder van GroenLinks in deze een visie wil ontwikkelen die ver uitstijgt boven het financiële voordeel van de aanwezige ruimte die het gebouw De Combinatie biedt.

Ton Besselink, Vlissingen

Het kwaad zit in de banaliteit

De belangstelling onder jongeren voor de Holocaust neemt de laatste jaren af. Dat lees ik in dit artikel en dat weet ik uit eigen ervaring. Dat ligt niet alleen aan de bezuinigingen op het geschiedenisonderwijs. De docent heeft immers alle ruimte om zelf inhoud te geven aan de van overheidswege verplicht gestelde onderwerpen. Om bij jongeren belangstelling voor historische onderwerpen bij te brengen, zul je ze moeten overtuigen van de actualiteit ervan. Neem een beladen onderwerp als de Holocaust. Het verschrikkelijke van deze massamoord ligt niet zozeer in de hoeveelheid mensen die toen op beestachtige wijze zijn vermoord. Het gruwelijke zit hem juist in de persoon van de daders. Afgezien van een paar sadisten ging het om beschaafde en gezagsgetrouwe burgers, afkomstig uit Europese landen waar onderwijs en wetenschap op een hoog peil stonden. Gewone mensen zoals u en ik. Juist omdat het kwaad in de banaliteit ervan school, kan het ieder moment weer opdoemen.

Albert Kort, Kapelle

Per land een andere prijslijst

Wij betalen 4,16 euro voor pot Nutella, Belgen maar 2,75 euro: dit kosten boodschappen in Europa. Bij Ikea is het trouwens hetzelfde. Gek genoeg is dat per product verschillend. Ik woon tegen de Belgische grens aan en kom vaak in Duitsland, dus als ik wat nodig heb, eerst even op de drie websites kijken waar het minst kost. Afhankelijk van product kan dat 50 procent zijn. Was paar jaar geleden bij de Espevär (bed) en Samla (opbergboxen), in Duitsland de helft van wat in België betaald moest worden. Nederland lag ertussen in. Het lijkt normaal te zijn dat bedrijven per land verschillende prijslijsten hanteren. Tot een zekere hoogte is dat ook begrijpelijk: het hangt af van de plaatselijke koopkracht en hoe gewild zo’n product is. En dat tomaten uit Nederland in Duitsland goedkoper zijn dan in Nederland, tsja, dát mag dan ook niet, hè?

Verena Blessing, Groede

De rechtspraak is openbaar, maar niet toegankelijk

In dit artikel wordt de podcast ‘De zaak X’ besproken. De presentator Emma Thies zegt daarin: ,,De rechtspraak is natuurlijk openbaar. Toch wonen maar weinig mensen een zaak bij.” Leuk gesproken, maar ik geef het je te doen. Als oud-lid van de lezersjury van deze krant ben ik geïnteresseerd in alles wat in de rechtbank gebeurt. Graag zou ik zittingen bijwonen. Maar het is totaal onmogelijk enig zicht te krijgen op de planning en inhoud van zaken. Journalisten krijgen daar vooraf onder embargo wel informatie over, maar zij mogen dat onder geen beding delen met derden. De rechtspraak kan dan wel openbaar zijn, maar toegankelijk of gastvrij zijn woorden die in haar vocabulaire ontbreken.

Aart Jobse, Terneuzen

