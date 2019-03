Relatief veel tienermoeders in Zeeland

Dat meldt Local Focus op basis van CBS-cijfers. In Zeeland hadden vorig jaar 56 meisjes in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar een kind, een meer dan in 2017. Dat zijn er 5,1 per duizend meisjes, goed voor een - aldus Local Focus - opvallende derde plek, aangezien de bevolkingssamenstelling van Zeeland sterk afwijkt van die van Flevoland en Zuid-Holland. Tienerzwangerschappen komen volgens het CBS het vaakst voor onder meisjes met Antilliaanse of Surinaamse wortels. Ineke van der Vlugt van kenniscentrum Rutgers denkt dat de mate waarin seksualiteit bespreekbaar is een rol speelt. ,,In sterk religieuze gezinnen is seks niet altijd een bespreekbaar onderwerp en wordt seksuele activiteit voor het huwelijk minder geaccepteerd. Dit kan er vervolgens toe leiden dat jongeren minder goed voorbereid zijn op het eerste seksuele contact en zich niet goed beschermen tijdens geslachtsgemeenschap.”