Rekenkamer: ‘Balkenende heeft Zeeland ook echt in een stroomversnelling gebracht’

De commissie werd in 2015 ingesteld, in een periode waarin de Zeeuwse economie harde klappen kreeg. Door de faillissementen van Zalco en Thermphos, de sluiting van sigarettenfabriek Philip Morris, de splitsing van energiebedrijf Delta en bezuinigingen in de zorg gingen veel banen verloren. De commissie, onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende, deed adviezen hoe de Zeeuwse economie kon worden versterkt.

De Rekenkamer Zeeland heeft nu onderzocht wat er met de adviezen van de commissie is gedaan en wat deze hebben opgeleverd. Het oordeel is positief: het werk van de commissie heeft de provincie zeker geen windeieren gelegd. Er is fors geïnvesteerd in de economie en de projecten zijn ‘in de meeste gevallen voorspoedig verlopen of zelfs al afgerond’.