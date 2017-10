Rekening waterschap Zeeland volgend jaar 6 tot 8 euro hoger

Bij het aantreden van het huidige bestuur, in het voorjaar van 2015, is de afspraak gemaakt dat de belastingen jaarlijks met maximaal 2,5 procent mogen stijgen. Volgend jaar komt het waterschap uit op 2,49 procent, zo blijkt uit de begroting 2018 die maandag is gepresenteerd.

,,Daar zijn we content mee", zegt dagelijks bestuurder Denis Steijaert. ,,Je hebt sowieso al te maken met inflatie en loonstijgingen. Bovendien komt er heel wat op ons af, zoals het klimaatprobleem. Dan is het mooi dat we toch binnen de afgesproken bandbreedte kunnen blijven."

Een Zeeuws gezin met een koopwoning betaalt in 2018 gemiddeld 393 euro aan het waterschap. Als zij in een huurhuis wonen, is dat 280 euro. Een alleenwonende met een eigen huis moet volgend jaar gemiddeld 277 euro aan Scheldestromen overmaken. Bij een alleenwonende met een huurhuis is dat 163 euro.

Duur? Steijaert vindt dat meevallen. Zeker gezien het grote belang van het werk - zoals veilige dijken, zuivering afvalwater en onderhoud polderwegen - is het bedrag te overzien, vindt hij. ,,Voor een meerpersoonshuishouden gaat het om 8,25 euro per persoon per maand. Een telefoonabonnement kost al 30 tot 35 euro per maand. Dan komt het toch iets anders over."