Rekening vernieuwing wagenpark Terneuzen valt vies tegen

BLOKKEN EN ZWETEN | MET VIDEO Pip en Jonah hebben allebei een dagje rust: ,,Het is belangrijk om tijdens de examenweek ook af en toe tijd voor jezelf te pakken”

ZONNEMAIRE - Pip van Slooten (17) uit Zonnemaire heeft een dagje ‘vrij’ van haar eindexamens. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze er niet mee bezig is, maar pakt wel even een relaxmomentje in de tuin. ,, Het is lekker weer, het is belangrijk om tijdens de examenweek ook af en toe wat tijd voor jezelf te pakken. Minimaal 1x per dag. Ik kan eigenlijk niet functioneren als ik dat niet zou doen.”

9:23