Reizend popfestival doet Goes aan: lopend langs concerten op historische plekjes

JP & The Seeger Session Band maakt comeback in stijl

Een uit de klauwen gelopen project, zo zou je JP & The Seeger Session Band kunnen omschrijven. Een project dat voor frontman JP de Klerk uit Middelburg ontstond in 2008, gebaseerd op Bruce Springsteens project The Seeger Sessions. Na een spetterend bestaan van tien jaar, namen ze in 2018 officieel afscheid van het publiek in een bomvolle Spot in Middelburg. Zaterdag keren ze daar terug.