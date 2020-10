Reisadvies voor België aangepast: ‘Maak alleen nog noodzakelijke reizen’

Zij hebben nu een vergroot­glas in het oog. ‘We kunnen weer zien hoe laat het is’

12 oktober TERNEUZEN - Al jaren kunnen Foort en Marinus Verstelle niet zonder hun vergrootglas. Horloges, appjes of boeken verwateren anders tot één grote grijze brei. Een chronische oogziekte heeft hun leven overhoop gegooid. Maar vanaf nu kunnen ze hun leesloep thuis laten. Want in ZorgSaam ziekenhuis is bij hen een leesloep in het oog gezet. ,,We kunnen allebei weer zien hoe laat het is.”