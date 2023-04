Reint is 81, zit in een rolstoel en gaat demonstreren tegen de koning: ‘Houdbaarheidsdatum is verstreken’

De Oosterlander heeft de dag voor Koningsdag zijn nalatenschap geregeld met zijn partner Cies (Cécilia) Meinders. ,,We zijn naar Wissenkerke gereisd voor een geregistreerd partnerschap. Ik moest het snel regelen, zei de notaris en op Noord-Beveland konden we het snelst gratis terecht bij de gemeente.” Mocht hem in Rotterdam wat overkomen, dan zit het daarmee in elk geval snor. ,,Ik ben als jonge knul al eens door de politie in elkaar geslagen en ik hoop niet dat het weer gebeurt", zegt Laan.