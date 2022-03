Rein Leentfaar grasduint elke dag uren in de Dikke Van Dale: ‘Ik geniet nog steeds van taal’

De zestiende editie werd dinsdag gepresenteerd in museum Beeld en Geluid in Den Haag. Leentfaar was er, tot zijn genoegen, persoonlijk voor uitgenodigd. Het loodzware, driedelige boekwerk hoefde hij niet onder zijn arm mee naar huis te nemen. ,,Van de week kreeg ik een mailtje dat ze mij de nieuwe Van Dale gratis gaan toesturen, zoals ik ook een gratis abonnement op de digitale versie heb.”

Al zo’n twintig jaar stuurt de 77-jarige Middelburger, oud-wethouder in Sluis, talloze correcties en suggesties naar Van Dale. ,, Daar doen ze niet allemaal wat mee, maar in een aantal gevallen leidt dat tot aanpassingen. Het aantal echte fouten in het woordenboek wordt wel steeds minder. Toen ik er rond 2000 mee begon, stuurde ik regelmatig hele lijsten met ernstige fouten in. Nu is dat minder, want de kwaliteit van het woordenboek is in dat opzicht verbeterd.”