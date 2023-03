Reimerswaalse oppositie steunt burgemeester Van Egmond en neemt afstand van Weststrate

Kaarten voor derby Goes-Kloetinge in voorver­koop

Kloetinge en Goes kunnen zich gaan opmaken voor de derby in de vierde divisie. Beide teams hebben een vrij weekend voorafgaand aan de ‘burenruzie’ op sportpark Het Schenge. De ontmoeting vindt plaats op vrijdag 24 maart. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via vvgoes.eticketsysteem.nl.