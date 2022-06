Reimerswaal in crisis door een zin van dertien woorden

pollKRUININGEN - Een politieke crisis in de gemeente Reimerswaal dreigt, nog voordat er een coalitie is. En dat alles over één zinnetje van dertien woorden.

De SGP werd bij de verkiezingen in maart zoals altijd verreweg de grootste partij in de gemeente. Het aandeel van christenen die moderne fratsen graag zoveel mogelijk buiten de deur houden, is hier groot. Na de verkiezingen leidden gesprekken met de PvdA en Leefbaar Reimerswaal tot een coalitieakkoord. Met een alinea waarin gelijke behandeling en respect voor diversiteit werden benadrukt, maar waarin ook stond: ‘We gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen.’ En daarmee was de beer los.

Regenboogvlag blijft wapperen

Natuurlijk waren de PvdA-onderhandelaars niet blij met die zin, zegt fractievoorzitter Hans van Stel. Maar ze hadden wél allerlei belangrijke punten op sociaal vlak binnengesleept. En bovendien voor elkaar gekregen dat Podium Reimerswaal subsidie krijgt en dat de regenboogvlag ook de komende jaren op 11 oktober bij het gemeentehuis wappert. Twee zaken die de SGP maar al te graag in de prullenmand had gemikt. Dus ja, dat zinnetje, dat moest dan maar. ,,Had er nou gestaan ‘we sluiten deze of die groep uit’, dan was dat onacceptabel geweest”, zegt Van Stel. ,,Maar de zin die er nu staat betekent in de praktijk dat burgers een brief krijgen waarin ze worden aangesproken met ‘geachte heer’ of ‘geachte mevrouw’, maar als ze aangeven dat ze dat niet willen, dat daar ook ruimte voor is.”

De leden van de PvdA partij stemden in met het akkoord, maar gemeenteraadslid Marjolein Sinke niet. Zij weigert voor het coalitieakkoord te stemmen. Dat minderheidsstandpunt accepteert de SGP dan weer niet, maar Sinke is duidelijk: ,,Deze zin is ongepast, zeker voor de PvdA.” En: ,,Als die zin geen betekenis heeft, kan die er toch uit?” Als het er op aankomt, stapt ze uit de fractie en komt ze op eigen titel in de raad, maakt ze duidelijk. Voor haar standpunt krijgt ze inmiddels van allerlei kanten steunbetuigingen.

Raadsvergadering uitgesteld

Ondertussen zitten de partijen er maar mee. De raadsvergadering vorige week woensdag waarin het akkoord zou worden bekrachtigd (met trouwens tegenstemmen van alle oppositiepartijen), is uitgesteld. Wanneer die alsnog plaatsvindt, is onbekend. Wat SGP-wethouder Maarten Both betreft, is het duidelijk. ,,Dit is een interne kwestie van de PvdA. Alle drie de betrokken partijen hebben zich 100 procent achter het hele akkoord geplaatst.” Of er wordt overlegd over eventuele aanpassing van de tekst, wil hij niet kwijt.

Ook PvdA-wethouder Kees Verburg houdt de kaken stijf op elkaar. Wordt er binnen de PvdA overlegd? Wordt er toch nog eens met de SGP en Leefbaar Reimerswaal gepraat? Verburg zegt niets. ,,We hebben gezegd dat we deze week met een verklaring komen. Tot die tijd geef ik geen commentaar.” Of dat een verklaring van de PvdA of van de hele beoogde coalitie zal zijn, is ook niet duidelijk.

