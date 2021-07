Reimerswaal heeft vertrouwen in windpark ZE-BRA, 16 molens van 200 meter hoog stap dichterbij

RILLAND - De komst van windmolenpark van zestien 200-meter hoge turbines op de grens van Zeeland en Brabant is een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Reimerswaal staat in ruime meerderheid achter het project en heeft er vertrouwen in dat de Raad van State geen spaak tussen de wielen zal steken.

Over windpark ZE-BRA is heel wat te doen geweest. Vooral aan Brabantse kant was en is er veel protest tegen de windmolens. Dat heeft er toegeleid dat drie van de vijf turbines die op grondgebied van de gemeente Woensdrecht waren gepland zijn geschrapt. ,,Goed om te horen dat er wel degelijk naar de omgeving is geluisterd”, concludeert Olaf Buteijn (CDA).

Niet nog een molen geschrapt

Vier huishoudens die aan het andere uiterste van het windmolenpark wonen hoopten tevergeefs dat de gemeente Reimerswaal ook aan hen wensen gehoor zouden geven. Ze zien letterlijk en figuurlijk enorm op tegen de bouw van de meest noordelijke windmolen, die op 750 meter afstand van hun huizen komt. Bewoner André Zwijnenburg uitte zich verder erg kritisch over de in zijn ogen tekort gekomen communicatie van initiatiefnemers en de gemeente.

Het definitieve besluit valt in het najaar. Ida Sinke (VVD) vindt dat het college van B&W de komende periode moet gebruiken om duidelijkheid te verschaffen over de vergoeding die de bewoners tegemoet kunnen zien. Ze snapt dat het vervelend is voor omwonenden, maar wijst erop dat er al windmolens in het gebied staan er minder terugkomen. ,,Weliswaar hoger, maar dat is goed onderbouwd door de initiatiefnemers.”

Stap in vertrouwen

Ook de coalitiepartijen zijn voorstander van windpark ZE-BRA. Marjolein Sinke (PvdA) vindt dat deze bijdrage aan de klimaatplannen geen uitstel duldt. ,,We moeten deze stap in vertrouwen nemen.” Marien Weststrate (Leefbaar Reimerswaal) stelt dat Reimerswaal erg weinig terugkrijgt voor de grote bijdrage aan de Zeeuwse klimaatdoelen. Hij hoopt dat de provincie alsnog ruimhartig meewerkt aan bijvoorbeeld nieuwe bedrijventerreinen. Tonnie Bliek (SGP) merkte nog dat de windmolens niet in buitenlandse handen mogen vallen.

De ChristenUnie is op zich niet tegen het windpark, maar wilde dat het besluit werd uitgesteld. Huib Bouwman denkt dat de gemeente te veel risico neemt na een ingrijpende uitspraak van de Raad van State die ook voor andere windparken geldt. Maar wethouder Maarten Both denkt dat Reimerswaal een goede zaak heeft. ,,De initiatiefnemers hebben de milieueffecten echt geënt op de situatie hier. Dat is precies wat volgens de Raad van State niet was gebeurd bij het project in het noorden van het land.”