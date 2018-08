Regen, wind, hagel en onweer... Zeeland wacht een herfstig weekend

VLISSINGEN - Zeeland gaat een herfstachtig weekeinde tegemoet. Vanavond en vannacht krijgen we te maken met fikse buien, waarbij het ook kan onweren en hagelen. Aan zee komen ook windstoten voor. Morgen is het droger, maar wel wisselvallig.

De eerste zware bewolking trekt aan het eind van de middag Zeeland binnen. Vanavond en vannacht verwacht Weeronline 10 tot 30 millimeter neerslag in onze provincie, al kan dat lokaal ook meer zijn. Dat is niet extreem veel: in Noord- en Zuid-Holland kan 60 millimeter water vallen. Dat zou daar voor overlast kunnen zorgen. Er zijn aan onze kust wel windstoten mogelijk tot 80 kilometer per uur.

Interessant

Morgen is het wisselvallig - pas tegen de avond wordt het echt droog. Zeeland is qua neerslag die dag 'interessant', vindt Yannick Damen van Weeronline. ,,In Zeeuws-Vlaanderen verwacht ik dat het overwegend droog zal zijn, en ook op Walcheren en De Bevelanden is de buienkans klein. Maar Schouwen-Duiveland kan juist met veel buien te maken krijgen."

Quote Als de wind wat meer naar het noorden tot noordwes­ten draait, doet ook het oosten van Zeeland mee met de buien Yannick Damen Die opvallende verschillen hebben te maken met een zogenaamde 'regenschaduw', verklaart Damen. Dat heeft te maken met de ligging van het landsdeel East-Anglia in Engeland, dat als een soort uitstulpsel 'in' de Noordzee ligt. ,,Daardoor is de Noordzee daar relatief smal. Omdat boven zee de meeste buien ontstaan, gebeurt dat daar dus minder." Gecombineerd met de verwachte noordwestenwind zorgt dat ervoor dat het uiterste zuidwesten van Nederland droog blijft. Hoe meer naar het noorden, hoe groter de buienkans. ,,En als de wind wat meer naar het noorden tot noordwesten draait, doet ook het oosten van Zeeland mee met de buien", legt Damen uit.

Koudste dag

De temperatuur komt morgen uit rond 18 graden. Daarmee is het de koudste dag sinds 10 juli. Toen werd het in Zeeland 16 à 17 graden, al regende het toen niet. Overigens is het daarmee niet opeens opvallend koud, geeft Damen aan. ,,Het zegt meer over de extreem langere periode met hoge temperaturen van de afgelopen tijd. Een normale Hollandse zomer kent regelmatig koelere perioden met temperaturen onder 20 graden."