Regen teistert Zeeuwse akkers: 'Hier kun je je niet tegen wapenen'

Tien maanden cel voor Terneuzen­se veelpleger

14:51 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft donderdag de 33-jarige Terneuzenaar J. C. tegen wie de ISD-maatregel (twee jaar in een instelling voor veelplegers) was geëist, veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden plus nog eens twee maanden cel die hem van een eerder vonnis boven het hoofd hingen.