Regen deert bezoekers van Beachboom niet: 'Regenponcho aan en gaan met die banaan’

Ivan Koole uit Gouda is er zaterdag al vroeg bij, in het gezelschap van drie goede vrienden. ,,Nee, we wonen niet naast de deur, maar Beachboom is het meer dan waard om een eind te rijden’’, zegt hij. ,,Het is altijd een groot feest en ook de thema's zijn altijd goed. We hebben een overnachtingsplek in de buurt, dus het komt helemaal goed.’’ Het viertal heeft zich flink uitgedost in het thema van dit jaar: flower power. ,,Als ze dat niet doen, mogen ze niet mee’’, grapt Ivan, wijzend naar zijn vrienden. ,,Ik vind dat het erbij hoort.’’ De vriendengroep is van plan tot het eind te blijven. Ivan, lachend: ,,Wij sluiten de boel hier vannacht af!’’