Regels voor bermmonumenten verkeersslachtoffers

Dit antwoordt het dagelijks provinciebestuur op vragen van de ChristenUnie. De nieuwe richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en het waterschap en de Stichting Slachtofferhulp. In de praktijk worden bermmonumenten meestal gedoogd. Eenduidige regels waaraan de monumentjes moeten voldoen zijn er vaak niet, zodat nabestaanden afhankelijk zijn van de welwillendheid van een wegbeheerder. Als er al regels zijn, zijn die door rijk, gemeenten, provincie of waterschap afzonderlijk van elkaar vastgesteld.

De provincie krijgt regelmatig vragen over de mogelijkheden een gedenkteken te plaatsen. Volgens de huidige regels is het plaatsen van bermmonumenten langs de provinciale wegen niet toegestaan, maar dat wil niet zeggen dat elk gedenkteken wordt verwijderd. ,,Wij zijn ons zeer bewust van de gevoeligheid. Daarom zoeken we contact met nabestaanden als we merken dat ergens een gedenkteken wordt geplaatst. We treden handhavend op als de verkeersveiligheid in het gedrang komt'', aldus Gedeputeerde Staten.

Waterschap Scheldestromen staat de plaatsing van bermmonumenten al jaren toe 'in overleg met de nabestaanden geregeld mits de verkeersveiligheid niet in gevaar is en zolang ze onderhouden worden'.