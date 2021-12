Regeerakkoord: Westerscheldetunnel pas in 2030 tolvrij

DEN HAAG - De tol van de Westerscheldetunnel vervalt pas in 2030. Dan wordt voor alle automobilisten Betalen naar Gebruik ingevoerd. Dat is een stuk later dan eerder werd gemeld. Toen was er nog sprake van dat de tunnel op 1 juli 2025 tolvrij kon worden. De kilometerheffing vervangt de tol in zowel de Westerscheldetunnel als de Kiltunnel bij Dordrecht.

Dat staat in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Al jaren woedt een felle discussie over de tol in de Westerscheldetunnel (5 euro per keer als je geen korting hebt). De tunnel is voor Zeeuws-Vlamingen de enige Nederlandse auto-verbinding met de rest van Zeeland. Met politiek Den Haag is afgesproken dat tot 2033 tol moet worden betaald. Maar Zeeland wil ervan af. De Tweede Kamer ook. Die droeg het kabinet voor de zomervakantie op om de tol zo snel mogelijk af te schaffen. Dat kan, bleek uit een draaiboek dat demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) in oktober presenteerde.

Maar het nieuwe kabinet gaat niet in die redenering mee. De Westerscheldetunnel komt in het coalitieakkoord voor in een paragraaf over de maatregelen die worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan. Onderdeel ervan is de invoering van rekeningrijden, of zoals het in het akkoord heet Betalen naar Gebruik.

Letterlijk staat er: ,,Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. We introduceren in 2030 een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle automobiliteit en stellen in deze kabinetsperiode wetgeving vast. Basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat gebruikers van elektrische en fossiele auto’s beiden gaan meebetalen aan het weggebruik.”

Tol afschaffen gebeurt op speciale manier

Verder komt de tunnel in het akkoord niet voor. Dat is een grote domper. Want om de tol af te kunnen schaffen, hadden Rijk en provincie een speciale manier bedacht. De weg zou in handen blijven van de NV Westerscheldetunnel en niet worden overdragen aan Rijkswaterstaat. De NV Westerscheldetunnel zou dan - zoals altijd al de bedoeling was - tot 2033 het onderhoud en het beheer van de tunnel en aanliggende wegen doen. Ook zou ze de veiligheid bewaken en zorgen dat de weg in geval van calamiteiten weer vrijgemaakt wordt.

In dit plan zou niet iedere passant tol aftikken bij het tolpoortje, maar rekent het Rijk per passage af met de provincie. Daardoor hoeft het Rijk het geld dus niet in één keer op tafel te leggen, maar kan het tot 2033 uitsmeren. Maar de coalitie neemt het plan dus niet over en koppelt het afschaffen van de tol aan de invoering van rekeningrijden.