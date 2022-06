Reddingsteam in actie na val op schip in Terneuzen

Faillisse­ment bouwer testcen­trum Grevelin­gen­dam: miljoenen­sub­si­die in het water gegooid

MIDDELBURG - Letterlijk en figuurlijk 3,7 miljoen euro in het water gegooid. Dat is de conclusie na het faillissement van TTC, het bedrijf achter het mislukte testcentrum voor getijdenenergie in de Grevelingendam.

3 juni