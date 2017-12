Reddingsplan Zeeuws-Vlaamse scholen is nu officieel

De ondertekening was vooral een 'feestviermomentje' - het was de bekrachtiging van eerder genomen besluiten. Het Rijk, de provincie en de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten leggen bij elkaar 22 miljoen euro op tafel. In Terneuzen fuseren komende zomer De Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege, en de drie overgebleven scholen komen onder één bestuur te staan. De schoolbesturen gaan de komende maanden ook aan de slag met het plan waar het uiteindelijk allemaal om draait: de toekomstige manier van onderwijs geven in Zeeuws-Vlaanderen. Zonder zo'n plan ontstaat over vier jaar, wanneer het geld op is, immers dezelfde situatie als nu.