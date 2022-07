Recreatie om hulp gevraagd voor opvang Oekraïners

De vraag is vorige week uitgezet via brancheorganisatie Hiswa-Recron. Toen in februari de oorlog in Oekraïne uitbrak en daarna vluchtelingen zich in Nederland meldden, bood een aantal recreatiebedrijven voor langere of kortere tijd onderdak aan in vakantiewoningen en hotels. Mensen konden er meestal tot het begin van het toeristenseizoen blijven terwijl naar andere huisvesting werd gezocht.

Inmiddels zijn 2004 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven in Zeeland. Driekwart van deze mensen woont in een opvanglocatie die door een gemeente is geregeld. Anderen hebben zelf onderdak gevonden bij particulieren. In de gemeentelijke opvang is nog ruimte voor ruim tweehonderd mensen, volgens de cijfers die de dertien gemeenten publiceren op de website opvanginzeeland.nl. De helft van die beschikbare plaatsen is in Zeeuws-Vlaanderen en dan vooral in Terneuzen.