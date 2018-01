Recordjaar voor Westerscheldetunnel

Er gaat steeds meer verkeer door de Westerscheldetunnel. Vorig jaar steeg het aantal passages met 530.000 tot 7,2 miljoen. In 2016 waren dat er nog ruim 6,6 miljoen. Met 8 procent groei breekt de NV Westerscheldetunnel opnieuw een record. Het is grootste toename sinds de opening in maart 2003.

Vorig jaar beleefde de WST al een recordjaar. Toen groeide het aantal passages met 6,3 procent tot ruim 6,6 miljoen. In de jaren daarvoor nam het gebruik van de tunnel toe met 2 tot 2,5 procent.

Volgens WST-directeur Harald Schoenmakers was de forse groei in 2016 een signaal dat de economie was opgekrabbeld. ,,Ik wil niet beweren dat de tunnel een barometer is voor de economie. In 2017 is wel bevestigd wat we een jaar eerder al vermoedden: er is duidelijk sprake van economisch herstel.''

Vrachtwagens

Schoenmakers leidt dat onder meer af uit het aantal passerende vrachtwagencombinaties. Die vormen relatief de snelst groeiende groep voertuigen. In 2017 steeg het aantal vrachtwagencombinaties dat de tolpoortjes passeerde met 56.381 (10,8 procent) naar 517.298. Inmiddels is 8 procent van het tunnelverkeer een vrachtwagen. De WST-directeur weet niet of vrachtwagens via Zeeland rijden om tol voor vrachtverkeer op Belgische wegen te ontlopen.

In 2017 reden er bijna 6 miljoen personenauto's, met afstand de grootste groep gebruikers, door de tunnel. Dat waren er 416.435 (7,5 procent groei) meer dan in 2016. Ook zag de WST meer auto's met aanhangers - toeristen met caravan en werkverkeer - langskomen. Het waren er 49.666 meer dan het jaar daarvoor. Het gemiddelde aantal passages per dag is gestegen naar 19.685 voertuigen. In 2016 was dat 18.183 per dag.

Woensdag 24 mei, vlak voor Hemelvaart, was de drukste dag in 2017. Toen passeerden 27.143 voertuigen de tolpoortjes. Daarmee is het drukste dag in de geschiedenis van de Westerscheldetunnel.

Forse groei

De forse groei komt niet uitsluitend voor rekening van de blakende economie, maar ook door toenemende bedrijvigheid in de havens en het feit dat steeds meer Belgische toeristen naar Zeeland komen. ,,Ook de verbeterde infrastructuur zoals de verdubbelde Sloeweg, de Sluiskiltunnel en straks de Tractaatweg heeft invloed'', zegt Schoenmakers.