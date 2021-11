Reconstructie: Hoe een heldhaftige buurman Middelburgse uit drijfzand redde na val in zinkgat

Een wandelingetje door de tuin van haar huis in de Nieuwstraat in het centrum van Middelburg wordt de vrouw zondagavond bijna fataal. Ineens zakt de grond onder haar voeten weg en valt ze in een diepe put. ,,Vier meter diep. Er zat drijfzand in. Ze had moeite met ademen”, schetst politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk de ernst van de situatie. Hoe kon het zo misgaan? Een reconstructie.