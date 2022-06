Reconstructie: bouw testcentrum voor getijdenenergie begon als blijspel maar eindigt als tragedie

Unieke kans voor Zeeland

Was alles volgens plan verlopen, dan zouden zowel ondernemers als toeristen uit binnen- en buitenland zich nu in Zeeland vergapen aan de mogelijkheden van getijdenenergie. Hangend aan de Oosterscheldekering en in een doorlaat in de Brouwersdam zouden turbines stroom opwekken door gebruik te maken van water dat daar met eb en vloed in- en uitstroomt. Mooist van al zou het Tidal Technology Center (TTC) Grevelingendam zijn, een plek waar fabrikanten van over de hele wereld hun turbines konden testen in drie speciaal daarvoor aangelegde stroomgoten bij de Flakkeese Spuisluis, de doorlaat die bij Bruinisse zout water uit de Oosterschelde binnenlaat in de Grevelingen. Aan de Oosterscheldekering hangt weliswaar een bescheiden turbine, maar de doorlaat in de Brouwersdam is er voorlopig nog niet en het dringende advies is inmiddels daar vooral géén getijdenturbines in te hangen. En nadat het testcentrum in aanbouw vorig jaar deels is afgebroken en onder water verdween, werd het bedrijf TTC Grevelingendam BV onlangs failliet verklaard.