Rechtszaak tegen verdachte van moord in Biggekerke te volgen via livestream

Van den D. wordt ervan verdacht dat hij Henk Cijsouw vorig jaar in september met een mes neerstak en het daarna gemunt had op één van Cijsouws dochters, met wie hij in scheiding lag. De vrouw vluchtte het huis van haar ouders in en sloot zich vervolgens op in de badkamer. Het overlijden van Cijsouw zorgde voor een schok in de Walcherse tuinwereld.