Rechtstreeks met de bus naar de kerstmarkten van Brugge: maar waar zijn die Zeeuwen toch?

In Vlissingen pakken we de boot naar Breskens, waar op de Veerhaven bus 42 naar Brugge al staat te wachten en bijna direct wegrijdt. Zo'n 73 minuten en 48 haltes verder arriveren we op onze bestemming. Vanaf halte 't Zand loop je in rechte lijn door de Zuidzandstraat naar de eerste kerstmarkt op het Simon Stevinplein. Met flink doorstappen ben je er in tien minuten - maar dat is wel een beetje zonde, want in de winkelstraat is het ook al volop genieten van de kerstsfeer. Hier vind je zowel de grote winkelketens als de betere kleding- en interieurwinkels, afgewisseld met ambachtelijke chocolaterieën (Brugge telt er meer dan zestig).