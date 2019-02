Rechter wil einde aan terrassenruzie in Breskens

De zaak die nu bij de Raad van State ligt betreft de terrasvergunning van Vlieger & Zee. Door een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 24 januari is de terrasvergunning van Vlieger & Zee geldig geworden. Het pannenkoekenhuis verzet zich daar heftig tegen.



,,Vlieger & Zee is geen horecabedrijf maar een winkel. Die mag geen terras hebben volgens het bestemmingsplan’’, vindt de advocaat van het pannenkoekenrestaurant. Elsje Fiederelsje vindt dat het oneerlijke concurrentie is. De rechtbank Zeeland-West-Brabant vond dat Vlieger & Zee ondersteunende horeca heeft in de winkel. Daar mag een terras bij van 29 vierkante meter. Hoe de Raad van State daar over denkt wordt duidelijk over twee weken.