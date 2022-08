Rechter vernietigt vergunning Yara in Sluiskil, na foutje van de provincie

Daardoor draait de jongste uitbreiding van Yara, de in 2018 geopende Ureum 8-fabriek, in principe illegaal. Milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu, die de zaak hadden aangespannen, willen daarom nu dat de provincie maatregelen neemt tegen het bedrijf. ,,Mocht de provincie te lang aarzelen, dan zullen we naar de rechter moeten stappen”, zegt Johan Vollenbroek van MOB.