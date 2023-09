Rechter beslist vandaag over lot Big Bazar

Verkeers­slacht­of­fers herdacht: ‘Goed om te voelen dat je niet alleen staat in je verdriet’

In het Topshuis op Neeltje Jans hebben nabestaanden van Zeeuwse verkeersslachtoffers vrijdag hun geliefden herdacht. ,,We voelen hier dat we niet alleen zijn’’, zei Maurizio Dessi, die in 2018 zijn dochter Alice en schoonzoon Miki verloor.