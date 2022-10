Rechtbank: leden Zone 8 Dauwendaele geen criminele organisatie

Tegen de vier waarvan de 21-jarige D.R., die als leider van de organisatie werd gezien, was 480 dagen (waarvan 189 voorwaardelijk), plus 200 uur taakstraf geëist. Tegen de 24-jarige Utrechter O. R. was dat 240 dagen cel (waarvan 199 voorwaardelijk) en een taakstraf van 240 uur en tegen S. M. (20) was er 480 dagen cel (waarvan 213 voorwaardelijk) plus 240 uur taakstraf gevorderd. Wel werd hij veroordeeld voor het bezit van vals geld en drugs. Daarvoor kreeg hij twee maanden cel plus een maand voorwaardelijk opgelegd. Een minderjarige Middelburger zou een jeugddetentie van 180 dagen (waarvan 144 voorwaardelijk) plus een taakstraf van 80 uur moeten krijgen. In zijn zaak achtte de rechtbank alleen bewezen dat hij in het bezit was geweest van drugs en kreeg daarvoor een straf van 60 dagen jeugddetentie waarvan 24 voorwaardelijk.