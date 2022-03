Rechtbank in Middelburg laat opnieuw twee Oekraïense verdachten van mensensmokkel vrij

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft dinsdag bepaald dat twee Oekraïense verdachten van mensensmokkel moeten worden vrijgelaten, zodat zij in eigen land kunnen vechten tegen de Russen.

Op 18 maart besloot de rechtbank hetzelfde in een vrijwel identieke zaak. Nu gaat het om twee Oekraïeners die vorig jaar september werden betrapt toen zij met een zeiljacht vanuit Breskens zestien Albanezen naar Groot-Brittannië probeerden te smokkelden. Zij trokken de aandacht van de havenmeester, waarna de politie hen controleerde en oppakte.

Beide mannen zitten sindsdien gevangen in afwachting van hun berechting. De raadkamer in Middelburg boog zich dinsdag over het verzoek van hun advocaten om het tweetal voorlopig op vrije voeten te laten. De mannen hebben onder meer minderjarige kinderen in Oekraïne. Zij willen hen in veiligheid brengen en meehelpen hun land te verdedigen.

Zwaarwegende omstandigheden

De raadkamer stemde met het verzoek in. De rechtbank vindt dat er sprake is van ‘bijzondere en zwaarwegende omstandigheden’. Een andere overweging daarbij is dat de behandeling van hun strafzaak niet op korte termijn is te verwachten. Bij een van de twee mannen is het aandeel in de zaak bovendien relatief beperkt.

Henk van Asselt, raadsman van een van de verdachten, is content met het oordeel van de raadkamer. ,,Op 10 maart hadden we hetzelfde verzoek gedaan. Dat werd toen door de rechtbank afgewezen. En wat schetst onze verbazing: een week later bleek dat dezelfde rechtbank een andere Oekraïener in een mensenhandelzaak had vrijgelaten. Daarom hebben we opnieuw een verzoek ingediend. Nu is de rechtbank gelukkig overstag.”