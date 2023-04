RCS wint weer van topploeg: ‘Ongelooflijk als je ziet waar we vandaan komen’

met video Auto vliegt over de kop in Kapelle, bestuur­ster (29) aangehou­den

Een vrouw (29) die vannacht met haar auto over de kop is gevlogen bij Kapelle is aangehouden. De auto kwam op zijn kop, tegen een boom, tot stiltand. De bestuurster, die volgens de politie beschonken achter het stuur was gekropen, raakte niet gewond door de klap.