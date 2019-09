Ravage op A58 bij Krabbendijke door ongeval

‘Saartjes’ helpen mantelzor­gers

27 september TERNEUZEN - Als voor jezelf of voor naasten zorgen (even) te zwaar wordt, maar een verpleeghuis is geen optie, dan zijn er veel instanties die thuis een helpende hand bieden. Saar aan Huis is er zo een. De organisatie, nu ook in Zeeuws-Vlaanderen, zendt gemotiveerde ‘Saartjes en Brammen’ naar ouderen en gezinnen voor licht huishoudelijk werk tot samen naar de bioscoop.