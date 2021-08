Rapper Willem de Bruin legt in Kats zijn ziel bloot: ‘Het werkt niet om een imago te blijven ophouden’

Fietsers kunnen zich inschrij­ven voor individue­le Ride for the Roses

25 augustus GOES - De Delta Ride for the Roses gaat in zijn volle omvang weliswaar niet door, maar individueel of in kleine groepen kan de tocht ten bate van de kankerbestrijding wel worden gereden. Voor de individuele Ride is de inschrijving nu open. Aanmelden kan tot 1 oktober. Wie al had ingeschreven voor de Ride kan zijn deelname omzetten. Deelnemers kunnen op een zelfgekozen tijdstip de gekozen routes fietsen. Alle deelnemers krijgen begin september hun startnummer, routekaart, gadgets en polsbandje toegestuurd. Medio oktober wordt de opbrengst bekendgemaakt.