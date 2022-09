Rapper Deeno Deshh uit Oost-Souburg maakt liedje voor doodgestoken Rainée: ‘Ik wil jongeren duidelijk maken dat geweld niet de oplossing is’

Dawejano Robert (22) - de echte naam van de rapper - woont al een tijdje in Amsterdam, maar kwam Rainée nog regelmatig tegen als hij in Zeeland was. ,,We hadden veel dezelfde vrienden. We maakten altijd wel even een gezellig praatje. Toen ik hoorde dat Rainée doodgestoken was, was ik heel erg in shock. Maar even later bedacht ik dat ik iets moest doen. Ik wilde iets doen voor zijn familie en naasten. En ik hoop dat ik een klein stukje kan bijdragen. Jongeren moeten beseffen dat geweld niet de manier is om problemen op te lossen. Dit kan gewoon niet.”