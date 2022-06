Rapenburg wordt binnenkort écht verlost van doorgaand verkeer, zo gaat de landbouwweg eruit zien

Rapenburg is de weg dwars door Vogelwaarde. De straat voert richting Hengstdijk, recreatiecentrum De Vogel en Kloosterzande. Het is er al jaren veel te druk en omwonenden trokken herhaaldelijk aan de bel over trillingen en geluidsoverlast door vracht- en landbouwverkeer. Uit eerdere tellingen bleek dat er dagelijks 6700 (vracht)auto’s over Rapenburg rijden. Daarvan hebben er zevenhonderd Vogelwaarde als bestemming en de rest is passant. Een randweg ten oosten van het dorp moet dat probleem op gaan lossen. De uitbreiding van hoefijzerfabriek Kerckhaert maakt ook onderdeel uit van het plan. Die wordt straks ontsloten via de landbouwweg, nu is dat ook nog via Rapenburg. De dorpsraad maakt zich al jaren hard voor een randweg en de gemeente Hulst vond ook dat er wat moest gebeuren. In 2019 werden de plannen concreet, nu ligt er een tekening.