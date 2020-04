Ramptoeristen die geen afstand hielden bij brand Hulst massaal op de bon? ‘Dat is bijna niet te doen’

video / Update: 07.13 uur Asbest komt vrij bij grote schuur­brand in Nieuw-Na­men, twee huizen ontruimd

7:20 NIEUW-NAMEN - Een felle brand heeft vannacht een schuur van een houtbedrijf aan de Hulsterloostraat in Nieuw-Namen verwoest. Twee huizen zijn ontruimd vanwege een hoog gehalte aan koolmonoxide. De bewoners zijn elders opgevangen. In een deel van de straat is asbesthoudend materiaal gevonden. Dat gedeelte is afgesloten.