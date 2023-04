Ramp Tsjernobyl was 37 jaar geleden. Vanavond wordt dit herdacht met documentaires en een lichtjestocht

met video Hulpdien­sten rukken uit voor verward persoon op dak in Zierikzee

Hulpdiensten zijn dinsdagochtend uitgerukt omdat een verward persoon op het dak van een huizenblok aan de Volkerakstraat in Zierikzee was geklommen. Eind van de ochtend kwam de melding binnen. Uren later, rond 15.00 uur, is de man van het dak gehaald.