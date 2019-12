Radicaal idee moet Zeeland wapenen tegen stijgende zeespiegel: ‘Splijt Oosterschelde met een dam!’

21 december: Kerstcon­cert in Westdorpe

16:03 Muziekvereniging ‘Eikels Worden Boomen’ uit Westdorpe organiseert een concert in kerstsfeer. Muzikanten en koorleden hebben de afgelopen weken hard gerepeteerd om een mooi programma ten gehore te brengen. Het concert vindt plaats op zaterdag 21 december om 19.00 uur in de Kirke in Westdorpe. Kaarten zijn verkrijgbaar voor vijf euro via t.raaijen1@kpnplanet.nl of op de dag zelf aan de zaal.