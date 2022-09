Raddraaiers komen in Hulst nog beter in beeld met nieuwe camera’s

met video Flinke overlast door hoosbuien in Zeeland, Veilig­heids­re­gio overspoeld door meldingen

De meldkamer van de veiligheidsregio in Zeeland wordt overspoeld met meldingen van wateroverlast. Dat meldt de veiligheidsregio op Twitter. Op veel plaatsen in de provincie is vanmiddag sprake van extreme regenval.

