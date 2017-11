Racen met drones is 'out of body experience'

Terwijl in de hal de drones met een noodgang de poortjes nemen of net zo hard crashen, zitten de bestuurders aan een lange tafel. De helft repareert schade, de andere helft racet met een virtual realitybril op. De bril toont de beelden van de racende drone, voor de piloten is het alsof ze meevliegen. ,,Het klopt wel dat goeie gamers ook goeie piloten zijn. Goeie gamers zijn een beetje hetzelfde gewired maar toch is dit heel anders'', denkt Hans Turpyn -de Snelle Belg- uit Bassevelde . ,,Dit is veel echter; het is bijna een out of body experience. In het begin beweeg je echt mee met de drone maar dat gaat er op den duur uit. En natuurlijk als je crasht, crash je ook echt. Je moet wel technisch zijn.''