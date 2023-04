Raadsonderzoek moet Middelburg lessen leren over falend beleid Trekdijk

De Raad van State maakte vorige week het bestemmingsplan voor een nieuw bedrijventerrein bij Nieuw- en Sint Joosland met de grond gelijk. Het bestemmingsplan barstte van fouten en gebreken. Zo is er geen behoefte aan een nieuw bedrijventerrein op Walcheren en klopten de stikstofberekeningen niet. Dat het vertrouwen van de inwoners van - in de eerste plaats - Nieuw- en Sint Joosland in de gemeentelijke overheid tot het nulpunt is gedaald, zit de gemeenteraadsleden ook niet lekker. De raadsleden geven de schuld overigens niet alleen aan het dagelijks bestuur, maar steken de hand in eigen boezem. ,,We moeten ook naar ons zelf kijken en leren van onze fouten.”