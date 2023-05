Raad Vlissingen stemt tegen plannen Spuikom, casino doet voorstel de das om

Met video Geen werkende tap maar wel een ouderwetse toog: café De Biet heeft een broertje in het Stadhuismu­se­um

Precies 150 jaar nadat de tap werd aangesloten in café De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee heeft het bekende ‘beste café van Nederland’ een broertje gekregen. In het Stadhuismuseum aan de Meelstraat is woensdag een ‘replica’ van het jarige café geopend. ,,Een hele eer”, zegt eigenaar Robbert Roggeband.