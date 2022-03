Raad van State tikt oud-minister op de vingers over gebrekkige natuurtoets garnalenvisserij

DEN HAAG - Natuurmonumenten klaagt terecht over de gebrekkige natuurtoets van de garnalenvisserij in de Westerschelde door voormalig minister Carola Schouten van Visserij. Dit besliste de Raad van State woensdag in een einduitspraak.

Of de uitspraak enig effect zal hebben op de garnalenvisserij in de Westerschelde is de vraag. De Raad van State verklaarde het beroep van de natuurorganisatie in maart vorig jaar namelijk ook al gegrond. Maar er veranderde niets. Eind december dit jaar vervalt de vergunning van de garnalenvissers. De uitspraak heeft mogelijk wel gevolgen voor nieuwe vergunningsaanvragen.

Omwoelen bodem

De natuurvergunningen zijn verleend aan Nederlandse visbedrijven. Daarbij had het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit ook moeten kijken naar de activiteiten van Belgische garnalenvissers in de Westerschelde. De minister zegt dat dit wel is gebeurd. De Raad van State is het echter eens met Natuurmonumenten die vindt dat de gevolgen van het omwoelen van de bodem van de zeearm niet goed zijn bekeken. Volgens Natuurmonumenten en deskundigen zorgt bodemberoering ervoor dat de Amerikaanse zwaardschede terrein wint ten koste van typische diersoorten in de Westerschelde.

Natuurmonumenten heeft eerder gezegd dat het niet de bedoeling is om de hele garnalenvisserij in de Westerschelde plat te leggen. De vissers denken er anders over. Zij wijzen erop dat de garnalenvisserij sinds jaar en dag plaatsvindt en dat Natuurmonumenten niet moet doen alsof het een hele nieuwe activiteit is.