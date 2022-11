Raad van State schrapt bouwvrijstelling: ‘Dit gaat Zeeuwse bouwplannen vertragen’

de agenda Het Zeeuws Archief is, letterlijk en figuurlijk, absoluut geen stoffige plek

Of je nu acht of tachtig bent, iedereen is welkom tijdens de open dag van het Zeeuws Archief op zaterdag 5 november. Het thema dit jaar is de slavenhandel door de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). Al gaat die geschiedenis ver terug, het onderwerp is misschien wel actueler dan ooit.

31 oktober